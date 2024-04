Roma-Juve 2-1: Spugna a +13 sulle bianconere, Scudetto vicino. Rivivi la diretta

ROMA - Sold out e oltre 2.500 spettatori attesi al Tre Fontane, dove la Roma femminile ha battuto la Juve nella sfida valida per i playoff scudetto . Le giallorosse di Alessandro Spugna, ora +13 sulle bianconere, sono vicinissime secondo Tricolore di fila : potrebbe arrivare già nel prossimo weekend a Firenze.

Tutto su Roma-Juve: numeri e statistiche in tempo reale

19:57

La Roma batte 2-1 la Juve

Terza vittoria in stagione sulla Juve per la Roma, che porta le giallorosse a +13 sulle bianconere. Lo Scudetto è sempre più vicino, e potrebbe arrivare già la prossima settimana a Firenze. Decidono il gol in avvio di Pilgrim e quello di Viens nel finale.

19:53

90+2' - Ultimo cambio Roma

Dentro Valdezate, fuori Giugliano. Le giallorosse aspettano solo la fine dei cinque minuti di recupero.

19:46

86' - Gol Viens: Roma-Juve 2-1

Tornano in vantaggio le giallorosse. Tiro di Viens che viene respinto da Peyraud-Magnin, prova il tap-in Haavi ancora murato e ritorna ancora Viens, che stavolta insacca e riporta avanti la Roma.

19:43

83' - Doppio cambio Roma

Fuori Greggi e Pilgrim, dentro Troelsgaard e Feiersinger.

19:40

80' - Bonansea espulsa

Bonansea (già ammonita) entra duro su Giugliano al limite dell'area. Fischia l'arbitro: secondo giallo e dunque esplusione. La Juve rimane in 10. Punizione a giro di Giugliano che sfiora il palo.

19:36

76' - Altri cambi per la Juve

Fuori Girelli e Lenzini, dentro Cantore e Gama.

19:32

71' - Proteste Roma

Viens sfonda in area ma viene trattenuta e buttata giù da Calligaris, palla che va a Pilgrim che subisce anche lei un duro fallo davanti la porta. Dure proteste di Spugna, delle giallorosse e dei tifosi al Tre Fontane che reclamano un calcio di rigore.

19:29

69' - Haavi pericolosa

Passaggio di Pilgrim per Haavi che si coordina e fa partire il tiro, deviato all'ultimo dalla difesa bianconera.

19:27

67' - Assedio Roma

Assalto delle giallorosse nell'area della Juve, che si difende bene e protegge il pareggio. La Roma alza la pressione a caccia della vittoria.

19:19

59' - Primi cambi della partita

Cambi per la Juve: fuori Thomas e Caruso, dentro Bonansea e Gunnarsdottir.

Cambi per la Roma: esce Giacinti ed entra Viens.

19:15

55' - La Roma spinge e protesta

Reazione immediata delle giallorosse, a caccia del nuovo vantaggio. Proteste per un presunto tocco di mano di Echegini in area, ma per l'arbitro non c'è nulla. Intanto ammonizione per Caruso, per le troppe proteste.

19:07

47' - Pareggio Girelli: Roma-Juve 1-1

Si riparte con l'immediato pareggio delle bianconere: cross lungo da calcio di punizione, Girelli anticipa la difesa giallorossa e con un tap-in batte Ceasar insaccando sul primo palo.

19:05

46' - Si riparte

Inizia il secondo tempo: nessun cambio per le due formazioni.

19:03

Le squadre tornano in campo

Roma e Juve tornano in campo per il secondo tempo della sfida.

18:49

45+1' - Finito il primo tempo: Roma-Juve 1-0

Dopo un minuto di recupero è finito il primo tempo di Roma-Juve, con le giallorosse che vanno all'intervallo sull'1-0 grazie al gol segnato al 5' dalla svizzera Pilgrim.

18:45

43' - Ripartenza Juve: Sonstevold ferma Beerensteyn

Ripartenza pericolosa della Juve, con la romanista Sonstevold brava però a fermare in tackle la bianconera Beerensteyn lanciata verso la porta giallorossa.

18:41

Incessanti i cori dei tifosi della Roma

Incessanti i cori dei tifosi della Roma, che dal primo minuto della sfida contro la Juve stanno incitando le giallorosse di Spugna al Tre Fontane.

18:34

32' - Doppia occasione Roma: si salva la Juve

Doppia occasione per la Roma, vicinissima al raddoppio: conclusione potente di Giugliano respinta dal portiere bianconero Peyraud-Magnin sui piedi di Linari che a pochi passi dalla porta calcia alto.

18:30

28' - Juve vicina al pari con Caruso

Occasione per la Juve: ad andare vicina al gol dell'1-1 è Caruso, che sfiora l'incrocio con un sinistro a giro dal limite dell'area romanista.

18:29

27' - Juve pericolosa: Bartoli salva su Girelli

Decisiva chiusura di Bartoli su Girelli, anticipata dal capitano giallorosso che poi subisce fallo dall'attaccante juventino

18:24

22' - Insiste la Juve: Caruso ci prova invano dalla distanza

La Juve prova a insistere alla ricerca del pari: Caruso prova il tiro dalla lunga distanza senza riuscire però a impensierire il portiere romanista Ceasar che blocca la palla con sicurezza.

18:16

14' - Juve al tiro con Grosso: para Ceasar

Conclusione dal limite della Juve con la canadese Grosso: troppo centrale la traiettoria, con la palla facile preda del portiere romanista Ceasar.

18:14

12' - Ci riprova la Roma: conclusione alta di Greggi

La Roma si riaffaccia in attacco con Greggi: alta però la conclusione dalla distanza della calciatrice giallorossa.

18:11

9' - Reazione Juve con Boattin: palla a lato di poco

La Juve prova a reagire con Boattin: la sua conclusione dal limite dell'area romanista è però imprecisa e la palla esce a lato di poco.

18:10

8' - Tutto ok per Linari ed Echegini: si riprende a giocare

Tutto ok per Linari ed Echegini dopo il precente scontro: si riprende a giocare con la Roma avanti 1-0 sulla Juve al Tre Fontane.

18:09

7' - Scontro tra Linari ed Echegini: gioco fermo

Scontro in area romanista tra la giallorossa Linari e la juventina Echegini: colpite entrambe alla testa, in campo i rispettivi staff medici.

18:07

5' - Gol di Pilgrim: Roma-Juve 1-0

Vantaggio della Roma: a segnare è Pilgrim che nell'area bianconera fa tutto da sola, scartando un avversaria e poi calciando la palla in rete con il destro. La svizzera è la quindicesima giallorossa andata in gol in questa Serie A (primato in questa speciale classifica per la Roma, seguita dalla Juve a quota 13).

18:05

3' - La Roma spreca con Giugliano

Roma vicinissima al vantaggio: fuga sulla destra di Giacinti e cross basso in area per Giugliano, che con tutto lo specchio della porta bianconera a disposizione ha calciato alle stelle una sorta di rigore in movimento.

18:03

1' - Roma-Juve: dopo 1' di raccoglimento è iniziata la partita

Dopo un minuto di raccogliemento in memoria dei morti sul lavoro a Suviana e del calciatore Mattia Giani morto per un malore accusato in campo è iniziata la sfida tra Roma e Juve al Tre Fontane: a muovere il primo pallone sono state le bianconere.

17:57

Roma-Juve: le parole di Bartoli prima del match

Prima di Roma-Juve ha parlato il capitano giallorosso Bartoli: "Mi aspetto una Juve aggressiva, forte - ha detto ai microfoni di Rai Sport -. Negli anni ci ha insegnato che è una squadra che non molla mai, speriamo che sia una bella partita".

17:50

Roma-Juve: la giallorossa Giugliano a caccia del tris

Caccia al tris per la giallorossa Manuela Giugliano che ha segnato due gol in Serie A contro la Juventus, entrambi con la Roma ed entrambi nella stagione in corso. La formazione bianconera potrebbe così diventare per lei la quinta 'infilata' più di due volte nel massimo campionato con la maglia giallorossa dopo Milan, Sassuolo, Napoli e Fiorentina.

17:37

Roma-Juve: riscaldamento per le giallorosse

Iniziato da una decina di minuti il riscaldamento della Roma femminile, che tra poco sfiderà la Juve al Tre Fontane nel match valido per i playoff scudetto.

17:31

Roma-Juve: la formazione ufficiale delle bianconere

JUVE (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Salvai, Boattin; Thomas, Grosso, Caruso; Beerensteyn, Echegini, Girelli. All. Giuseppe Zappella

A disposizione: Aprile, Bonansea, Cafferata, Cantore, Cascarino, Gama, Gunnarsdottir, Nystrom, Palis.

17:25

Roma da record: un solo ko in campionato, 16 vittorie di fila in casa

La Roma femminile ha vinto 19 delle 20 partite giocate in questo campionato, perdendo solo quella in trasferta con l'Inter. Le giallorosse di Spugna inoltre hanno vinto le ultime 16 partite casalinghe di Serie A (già record per il club capitolino nella competizione).

17:16

Roma e Juve al quarto confronto stagionale: il bilancio

Quello di oggi al Tre Fontane sarà il quarto confronto stagionale tra Roma e Juventus: sono due le vittorie giallorosse contro l'unica ottenuta dalle bianconere a inizio 2024 nella finale di Supercoppa Italiana andata in scena a Cremona.

17:07

Roma-Juve: la formazione ufficiale delle giallorosse

ROMA (4-1-4-1): Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Sonstenvold; Kumagai; Haavi, Greggi, Giugliano, Pilgrim; Giacinti. All. Alessandro Spugna

A disposizione: Merolla, Ohrstrom, Ciccotti, Feiersinger, Sofia Testa, Tomaselli, Troelsgaard, Valdezate, Viens.

17:00

Roma, le convocate di Spugna: quattro le assenze

Oltre alle infortunate di lungo corso Glionna e Kramzar (entrambe in ripresa), nella Roma non sono state convocate Di Guglielmo e Korpela (rientrate dalle nazionali infortunate) per la sfida contro la Juve. L'esterna azzurra, una titolare, ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba destra e quindi ha alzato bandiera bianca.

Le convocate della Roma - Bartoli, Ceasar, Ciccotti, Feiersinger, Giaginti, Giugliano, Greggi, Haavi, Kumagai, Linari, Merolla, Minami, Ohrstrom, Pilgrim, Sonstevold, E. Testa, S. Testa, Tomaselli, Troelsgaard, Valdezate, Viens.

Roma, stadio Tre Fontane