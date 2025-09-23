Roma-Lazio femminile: orario e dove vedere in tv la semifinale di Serie A Women's Cup

A pochi giorni dalla stracittadina che ha visto protagoniste le squadre allenate da Sarri e Gasperini, è tempo di derby della capitale anche in Serie A Women's Cup, competizione giunta alle semifinali. Final Four a Castellammare di Stabia, con le vincenti di Roma-Lazio e Juventus-Inter che si giocheranno il titolo in finale sabato 27 settembre.
Roma-Lazio femminile, l'orario della semifinale di Serie A Women's Cup
Il confronto tra la Roma di Luca Rossettini e la Lazio di Gianluca Grassadonia è in programma oggi, martedì 23 settembre, alle ore 20:30 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia.
Dove vedere Roma-Lazio femminile in diretta tv
Roma-Lazio, prima delle due semifinali di Serie A Women's Cup, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno.
Roma-Lazio femminile, dove vedere il derby in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, piattaforme disponibili anche su App Store e Play Store. Una volta scaricate le applicazioni mobili, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento e poi effettuare il login, inserendo le proprie credenziali. Potrete seguire la semifinale di Serie A Women's Cup in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.