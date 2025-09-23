Roma-Lazio femminile: orario e dove vedere in tv la semifinale di Serie A Women's Cup

A pochi giorni dalla stracittadina che ha visto protagoniste le squadre allenate da Sarri e Gasperini, è tempo di derby della capitale anche in Serie A Women's Cup, competizione giunta alle semifinali. Final Four a Castellammare di Stabia, con le vincenti di Roma-Lazio e Juventus-Inter che si giocheranno il titolo in finale sabato 27 settembre.