Contattaci
Roma-Lazio femminile: orario e dove vedere in tv la semifinale di Serie A Women's Cup

Via alla Final Four in programma a Castellammare di Stabia: chi vincerà il derby affronterà in finale una tra Juve e Inter
Roma-Lazio femminile: orario e dove vedere in tv la semifinale di Serie A Women's Cup
2 min

A pochi giorni dalla stracittadina che ha visto protagoniste le squadre allenate da Sarri e Gasperini, è tempo di derby della capitale anche in Serie A Women's Cup, competizione giunta alle semifinali. Final Four a Castellammare di Stabia, con le vincenti di Roma-Lazio e Juventus-Inter che si giocheranno il titolo in finale sabato 27 settembre.

Roma-Lazio femminile, l'orario della semifinale di Serie A Women's Cup

Il confronto tra la Roma di Luca Rossettini e la Lazio di Gianluca Grassadonia è in programma oggi, martedì 23 settembre, alle ore 20:30 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia.

Dove vedere Roma-Lazio femminile in diretta tv

Roma-Lazio, prima delle due semifinali di Serie A Women's Cup, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno.

Roma-Lazio femminile, dove vedere il derby in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, piattaforme disponibili anche su App Store e Play Store. Una volta scaricate le applicazioni mobili, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento e poi effettuare il login, inserendo le proprie credenziali. Potrete seguire la semifinale di Serie A Women's Cup in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

