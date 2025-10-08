Real Madrid-Roma Champions femminile: orario, dove vederla in tv e streaming

Real Madrid-Roma femminile, l'orario

La sfida tra Real Madrid e Roma, valida per la prima giornata della Women's Champions League 2025/26, andrà in scena oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 18:45 allo stadio "Alfredo di Stefano" di Madrid.

Champions League femminile, dove vedere Real Madrid-Roma in diretta tv

L'esordio della Roma nella Women's Champions League verrà raccontato in diretta tv in esclusiva su Disney+, la cui app è attiva su ogni comune smart tv e nell'apposita sezione della Home di SkyQ.

Real Madrid-Roma femminile, dove vederla in streaming

La sfida sarà visibile live in streaming solo su Disney+. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e potrete scaricarla gratuitamente su smartphone e tablet, prima di sottoscrivere un abbonamento ed effettuare il login. Potrete seguire la partita della Roma femminile in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio.