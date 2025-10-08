Real Madrid-Roma Champions femminile: orario, dove vederla in tv e streaming

Per la Roma di Luca Rossettini è tempo di esordire nella nuova edizione della Women's Champions League, conquistata grazie alla vittoria maturata lo scorso settembre contro lo Sporting Lisbona. Subito un big match per le giallorosse, ospiti del Real Madrid in occasione del primo incontro della fase campionato, caratterizzata da un maxi girone di 18 squadre. Arbitrerà la romena Iuliana Demetrescu.
Real Madrid-Roma femminile, l'orario
La sfida tra Real Madrid e Roma, valida per la prima giornata della Women's Champions League 2025/26, andrà in scena oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 18:45 allo stadio "Alfredo di Stefano" di Madrid.
Champions League femminile, dove vedere Real Madrid-Roma in diretta tv
L'esordio della Roma nella Women's Champions League verrà raccontato in diretta tv in esclusiva su Disney+, la cui app è attiva su ogni comune smart tv e nell'apposita sezione della Home di SkyQ.
Real Madrid-Roma femminile, dove vederla in streaming
La sfida sarà visibile live in streaming solo su Disney+. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store e potrete scaricarla gratuitamente su smartphone e tablet, prima di sottoscrivere un abbonamento ed effettuare il login. Potrete seguire la partita della Roma femminile in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio.