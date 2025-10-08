Real Madrid-Roma femminile diretta: segui il match di UEFA Women’s Champions League LIVE

La Roma Femminile è pronta per l'esordio nella fase campionato della Women's Champions League 2025-26 , con un'avversaria d'eccezione: il Real Madrid . Il big match per le ragazze di Luca Rossettini si gioca oggi (mercoledì 8 ottobre) alle 18.45 in casa delle spagnole allenate da Pau Queseda. Le giallorosse sono in cerca della seconda vittoria consecutiva stagionale, dopo il poker al debutto in Serie A contro il Parma grazie alle reti di Corelli, Babajide, Giugliano e Dragoni. Segui tutti gli aggiornamenti pre e post partita con le parole delle protagoniste in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio .

18:10

Giugliano condottiera

Manuela Giugliano, capitano della Roma, sarà ancora una volta una giocatrice da tenere d'occhio oggi. La centrocampista azzurra ha avuto un inizio di stagione brillante, con quattro gol e tre assist in otto partite

18:01

Pilgrim, Corelli e Galli in cerca di gol

La Roma ha opzioni interessanti in attacco. L'attaccante svizzera Alayah Pilgrim, 22 anni, è la principale: ha già segnato tre gol e fornito due assist in otto partite in questa stagione. Ci sono anche due giovani talenti italiani, Alice Corelli e Giulia Galli, rispettivamente di 21 e 17 anni

17:55

Real Madrid, la formazione ufficiale di Quesada

REAL MADRID (4-3-3): Frhoms; Navarro, Lakrar, Mendéz, Yasmim; Dabritz, Angeldhal, Weir; Feller, Redondo, Caicedo.

A disp.: Misa Rodríguez,Téllez, Rocío Gálvez, Pau Comendador, Toletti, Athenea, Bruun, Bennison, Holmgaard, Andersson, Keukelaar, Noemi

All.: Quesada

17:45

Roma, la formazione ufficiale di Rossettini

ROMA (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Van Diemen, Heatley, Veje; Rieke, Giugliano, Greggi; Haavi, Viens, Pilgrim.

A disp.: Soggiu, Mazzocchi, Valdezate, Kühl, Dragoni, Corelli, Oladipo, Pante, Pandini, Bergamaschi

All.: Rossettini

17:40

Real Madrid-Roma femminile: le probabili formazioni

REAL MADRID(4-2-3-1): Frohms; Antonia, Mendéz, Andersson, Yasmim; Angeldahl, Daebritz; Navarro, Caicedo, Feller; Bruun

All.: Quesada

ROMA (3-4-2-1): Lukasova; Di Guglielmo, Valdezate, Veje; Bergamaschi, Greggi, Rieke, Haavi; Giugliano, Corelli; Pilgrim

All.: Rossettini

17:30

Real Madrid-Roma Champions femminile: orario, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Real Madrid e Roma, valida per la prima giornata della Women's Champions League 2025/26, andrà in scena oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 18:45 allo stadio "Alfredo di Stefano" di Madrid. L'esordio della Roma nella Women's Champions League verrà raccontato in diretta tv in esclusiva su Disney+, la cui app è attiva su ogni comune smart tv e nell'apposita sezione della Home di SkyQ.

Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid (Spagna)