lunedì 24 novembre 2025
Le calciatrici del Milan fanno il "Signal for Help": la decisioneper la giornata contro la violenza sulle donne 

Le giocatrici rossonere hanno posato per la foto di squadra prima della sfida al Sassuolo facendo il gesto internazionale
Serie A femminileMilanviolenza sulle donne

Un segnale importante, quello che ha voluto mandare il Milan prima della partita contro il Sassuolo, nella sfida valida per l'ultimo turno di Serie A femminile. Le giocatrici rossoneri, in occasione della prossima Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, le giocatrici hanno posato nella foto di squadra facendo il “Signal for Help”, il gesto internazionale di richiesta d’aiuto contro la violenza.

Milan-Sassuolo, le giocatrici rossonere fanno il "Signal for Help"

Nella classica foto pre-partita, le calciatrici rossonere hanno posato facendo il "Signal for Help", il gesto che alterna il pugno al palmo aperto, divenuto internazionale come messaggio di richiesta di aiuto. Una decisione importante, quella del club rossonero, volta a mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda tutti.

