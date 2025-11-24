Le calciatrici del Milan fanno il "Signal for Help": la decisioneper la giornata contro la violenza sulle donne 

Un segnale importante, quello che ha voluto mandare il Milan prima della partita contro il Sassuolo, nella sfida valida per l'ultimo turno di Serie A femminile. Le giocatrici rossoneri, in occasione della prossima Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, le giocatrici hanno posato nella foto di squadra facendo il “Signal for Help”, il gesto internazionale di richiesta d’aiuto contro la violenza.