Qualificazioni Mondiali femminili, Italia-Svezia: orario e dove vederla in tv
Al via il girone di qualificazione dell'Italia in vista del Mondiale 2027 in programma in Brasile. L'Italia di Soncin ospiterà al "Granillo" di Reggio Calabria la Svezia. Nel gruppo A oltre a Cantore e compagne e alle nordiche sono inserite anche la Danimarca e la Serbia.
Italia-Svezia, l'orario
Italia-Svezia andrà in scena oggi, martedì 3 marzo, alle ore 18:15 allo stadio "Granillo" di Reggio Calabria.
Dove vedere Italia-Svezia in diretta tv
Italia-Svezia sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Rai 2.
Italia-Svezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming solo su Rai Play. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire la webcronaca testuale di Italia-Svezia in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Soncin e Gustavsson
ITALIA (4-3-3): Giuliani; Oliviero, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Severini, Greggi; Cantore, Cambiaghi, Dragoni. Ct: Soncin.
A disp.: Baldi, Durante, Boattin, Bergamaschi, Lenzini, Pavan, Schatzer, Giugliano, Piemonte, Girelli, Bonansea, Beccari.
SVEZIA (4-4-2): Falk; Holmberg, Reidy, Junttila Nelhage, Lundkvist; Rytting Kaneryd, Angeldahl, Zigiotti Olme, Rolfo; Blackstenius, Asslani. Ct: Almgren (Gustavsson squalificato).
A disp.: Ohman, Enblom, Nilden, Andrersson, Wijk, Bennison, Vinberg, Jusu Bah, Kafaji, Ijeh, Schroder, Blomqvist.
