Qualificazioni Mondiali femminili, Danimarca-Italia: orario e dove vederla in tv

Il morale è alle stelle. Inevitabile dopo il 6-0 rifilato alla Serbia martedì scorso. Ma per andare a prendersi il primo posto del girone di qualificazione ai Mondiali, l’unico che assegna il pass diretto per il Brasile, l’Italia Femminile deve vincere oggi pomeriggio contro la Danimarca a Copenaghen. In caso contrario si dovrà fare i conti quasi certamente con gli spareggi. «La pressione c’è, così come un profondo senso di responsabilità che dobbiamo avere sempre quando indossiamo questa maglia. In un girone così corto le gerarchie cambiano di partita in partita. Siamo qui per cambiarle ancora di più: abbiamo l’opportunità di rimettere tutto in gioco», ha detto il ct Soncin, che ha regalato alle ragazze un braccialetto rosso. Il significato? «Volevo mandare un messaggio di forza, coraggio e intensità, fisica e mentale. E anche di protezione: ognuna di loro deve sempre sentire il supporto delle compagne».