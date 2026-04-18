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Qualificazioni Mondiali femminili, Danimarca-Italia: orario e dove vederla in tv

Dopo il 6-0 contro la Serbia, le Azzurre di Soncin vogliono ottenere il bis a Copenaghen: le probabili formazioni
Lorenzo Scalia
TagsItalia femminileDanimarcaQualificazione Mondiali

Il morale è alle stelle. Inevitabile dopo il 6-0 rifilato alla Serbia martedì scorso. Ma per andare a prendersi il primo posto del girone di qualificazione ai Mondiali, l’unico che assegna il pass diretto per il Brasile, l’Italia Femminile deve vincere oggi pomeriggio contro la Danimarca a Copenaghen. In caso contrario si dovrà fare i conti quasi certamente con gli spareggi. «La pressione c’è, così come un profondo senso di responsabilità che dobbiamo avere sempre quando indossiamo questa maglia. In un girone così corto le gerarchie cambiano di partita in partita. Siamo qui per cambiarle ancora di più: abbiamo l’opportunità di rimettere tutto in gioco», ha detto il ct Soncin, che ha regalato alle ragazze un braccialetto rosso. Il significato? «Volevo mandare un messaggio di forza, coraggio e intensità, fisica e mentale. E anche di protezione: ognuna di loro deve sempre sentire il supporto delle compagne».  

Le possibili scelte di formazione

Capitolo formazione. Linari dovrebbe tornare in difesa, mentre Di Guglielmo sulla corsia, possibile poi l’inserimento di Cantore al fianco di Girelli, con Dragoni pronta a essere lanciata nella mischia in corsa. Da segnalare che Harder - la giocatrice più forte della Danimarca che indosa la maglia del Bayern Monaco - è in dubbio per una botta rimediata nel derby contro la Svezia. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Dove vedere Danimarca-Italia in tv

La partita tra le nazionali femminili di Danimarca e Italia si giocherà oggi, 18 aprile, alle ore 15:0 al Parken Stadium di Copenaghen. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2.

Le probabili formazioni

DANIMARCA (3-4-1-2): Thisgaard; Faerge, Ballisager, Sandbech; Thogersen, Gejl, Khul, Svava; Harder; Floe, Vangsgaard. Ct: Michelsen  
ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Bergamaschi, Caruso, Giugliano, Severini, Di Guglielmo; Cantore, Girelli. Ct: Soncin  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Il morale è alle stelle. Inevitabile dopo il 6-0 rifilato alla Serbia martedì scorso. Ma per andare a prendersi il primo posto del girone di qualificazione ai Mondiali, l’unico che assegna il pass diretto per il Brasile, l’Italia Femminile deve vincere oggi pomeriggio contro la Danimarca a Copenaghen. In caso contrario si dovrà fare i conti quasi certamente con gli spareggi. «La pressione c’è, così come un profondo senso di responsabilità che dobbiamo avere sempre quando indossiamo questa maglia. In un girone così corto le gerarchie cambiano di partita in partita. Siamo qui per cambiarle ancora di più: abbiamo l’opportunità di rimettere tutto in gioco», ha detto il ct Soncin, che ha regalato alle ragazze un braccialetto rosso. Il significato? «Volevo mandare un messaggio di forza, coraggio e intensità, fisica e mentale. E anche di protezione: ognuna di loro deve sempre sentire il supporto delle compagne».  

Le possibili scelte di formazione

Capitolo formazione. Linari dovrebbe tornare in difesa, mentre Di Guglielmo sulla corsia, possibile poi l’inserimento di Cantore al fianco di Girelli, con Dragoni pronta a essere lanciata nella mischia in corsa. Da segnalare che Harder - la giocatrice più forte della Danimarca che indosa la maglia del Bayern Monaco - è in dubbio per una botta rimediata nel derby contro la Svezia. 

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