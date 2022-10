L'Italia femminile regge un tempo: il Brasile passa a Genova 1-0

GENOVA - Dopo la vittoria di settembre sulla Romania che è valsa la qualificazione ai Mondiali di Australia e Nuova Zelanda 2023 , è tornata in campo l'Italia femminile della ct Milena Bertolini per un' amichevole di lusso con il Brasile guidato dall'icona Pia Sundhage , imbattuto da nove partite, tutte vinte con una media di tre gol a partita. Al Ferraris , tornato ad ospitare la Nazionale femminile 17 anni dopo l'ultima volta, le Azzurre, nonostante diverse assenze (da Sara Gama a Bartoli, Bonansea e Linari) tengono testa alle sudamericane, che però si impongono alla distanza dopo un primo tempo equililbrato.

Il primo tempo dell'Italia è praticamente perfetto sotto il profilo tattico, con un pressing ragionato in fase di non possesso e un disinvolto giro palla. Le Azzurre lasciano solamente due palle gol al Brasile, con Giuliani prodigiosa sul colpo di testa di Geyse e fortunata dopo una sua uscita a vuoto sulla conclusione di Kerolin, che non inquadra la porta. L'occasione più importante della prima frazione è però per l'attaccante della Roma Valentina Giacinti , che a tu per tu con Leticia cerca la conclusione sotto le gambe del portiere verdeoro, che si salva alla disperata. Si torna negli spogliatoi sullo 0-0.

Subito Adriana e l'Italia non si rialza più

E' in avvio di ripresa che le Azzurre gettano al vento il buon primo tempo: su un pallone vagante in area di rigore, dormita generale e guizzo di Adriana che trafigge Durante, appena entrata in campo al posto di Giuliani. Le ragazze di Bertolini non si riprendono più e perdono progressivamente il filo del match, consegnando il pallino del gioco al Brasile, che nonostante diverse occasioni non riesce ad arrotondare il punteggio. Dopo 3 minuti di recupero, finisce 1-0 per la Seleçao.