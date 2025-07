Italia-Spagna, diretta Europei Femminili: segui la partita di oggi live

"Siamo qui per fare la storia. E fare la storia significa passare il turno". Il ct dell'Italia femminile Soncin non ci ha girato intorno alla vigilia, la missione delle Azzurre a Euro 2025 è approdare ai quarti di finale della competizione. Un traguardo vicino, eppure allontanato dal pari in extremis del Portogallo, che ha procrastinato una qualificazione che pareva cosa fatta, dopo il successo al debutto con il Belgio. E invece ci sarà ancora da soffrire, tentando di resistere alle Campionesse del Mondo della Spagna, che nei primi due match del girone hanno travolto lusitane e belghe travolte rispettivamente per 5-0 e 6-2. Basterebbe un punto, ma anche una sconfitta onorevole per non preoccuparsi del match tra Portogallo e Belgio, che si disputerà in contemporanea. Segui la diretta della partita e tutti gli aggiornamenti...