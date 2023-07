Diretta Svezia-Italia: il secondo match delle Azzurre al Mondiale femminile LIVE

10:10

39' - Gol Svezia: con un colpo di testa sblocca la gara Ilestedt

Seconda rete consecutiva per Ilestedt, la stessa che aveva segnato il gol vittoria con il Sudafrica nel primo match del girone per le svedesi. Un colpo di testa su calcio d'angolo non ha lasciato scampo alla difesa azzurra.

10:01

29' - Calcio d'angolo pericoloso per la Svezia

Sul calcio d'angolo immediatamente successivo Asllani prova il gol olimpico, ma Durante smanaccia.

10:00

28' - Conclusione di Rolf, si immola Di Guglielmo

Rolf ci prova due volte per la Svezia nel giro di pochi secondi. Sul primo tentativo si immola Di Guglielmo, che rimane a terra infortunata. Con l'Italia in dieci le svedesi hanno continuato a giocare e Rolf è arrivata di nuovo alla conclusione, deviata in angolo da Linari.

9:53

23' - Conclusione della Svezia con Rubensson

La Svezia sta alzando il baricentro e arriva alla conclusione con un tiro da fuori di Elin Rubensson, parato facilmente da Durante.

9:48

17' - Occasione Italia con Cantore

Ci prova con una discesa sulla destra Cantore, il pallone termina al lato.

9:41

11' - Calcio di punizione dalla trequarti per le Azzurre

Continua a spingere l'Italia. Boattin con il sinistro spedisce in area il pallone con un calcio di punizione dalla trequarti, respinto con i pugni da Musovic.

9:31

1' - Inizia Svezia-Italia, ci prova subito Cantore

Calcio d'inizio e immediata occasione per le Azzurre: Cantore ci prova dopo appena 26 secondi con un destro da posizione defilata che impegna in due tempi il portiere della Svezia.

9:26

Squadre in campo per gli inni nazionali

Squadre schierate al centro del campo per ascoltare i rispettivi inni nazionali.

9:26

Sembrant: "Sarà strano giocare contro Lisa Boattin"

Linda Sembrant, giocatrice della Juve e della Svezia (che partirà dalla panchina), ha presentato l'incontro poco prima del fischio d'inizio: "L'Italia è una squadra ricca di talento, sarà una bellissima sfida. Ho condiviso con le mie compagne informazioni preziose. Conosco bene le azzurre, non solo quelle della Juventus". Inevitabile poi un commento sulla sfida nella sfida contro la fidanzata Lisa Boattin: "Per me sarà speciale trovarmi per la prima volta da avversaria contro Lisa, ma qui al Mondiale siamo avversarie e saremo focalizzate solo su questo. Quando sono stati sorteggiati i gironi ero in ritiro con la Juventus e ci scherzavamo. Abbiamo cominciato a ridere, non riuscivamo a crederci".

9:23

Le parole di Bertolini e Giuliano prima della gara

Poco prima dell'inizio della partita, queste le parole del ct Milena Bertolini: "Sono tutte ragazze molto brave, abbiamo fatto qualche piccolo cambiamento ma il modo di giocare è sempre lo stesso. I principi sono sempre quelli su cui stiamo lavorando dall'inizio". Ai microfoni della Rai anche Giuliano: "Sicuramente sarà un centrocampo molto compatto il nostro, pronto a ripartire e far vedere la nostra qualità. L'abbiamo prerarata bene, siamo serene e tranquille, non vediamo l'ora di scendere in campo. Da una parte siamo a tantissimi chilometri dal nostro Paese, è leggermente più difficile, ma vedere tute queste persone a vederci è una cosa davvero bellissima e credo che qualsiasi ragazza vorrebbe essere qui al posto nostro. Giusto divertirsi e mostrare il nostro valore".

9:05

Scontro inedito tra Svezia e Italia ai Mondiali

Questo è il primo incontro tra Svezia e Italia nel corso di una Coppa del Mondo femminile. La Svezia ha alternato una sconfitta (3) a una vittoria (3) nelle ultime sei sfide contro altre squadre europee nella competizione, battendo l'Inghilterra per 2-1 nella più recente (spareggio per il terzo posto nel 2019).

8:45

Svezia-Italia, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Svezia-Italia

SVEZIA (4-5-1): Musovic; Andersson, Eriksson, Ilestedt, Bjorn; Asllani, Angeldal, Rolfo, Kaneryd, Rubensson; Blackstenius. Ct: Peter Gerhardsson.

ITALIA (4-5-1): Durante; Di Guglielmo, Linari, Boattin, Salvai; Giugliano, Bonansea, Beccari, Dragoni, Caruso; Cantore. Ct: Milena Bertolini.

ARBITRO: Cheryl Foster. Assistenti: Michelle O'Neill, Franca Overtoom. Quarto ufficiale: Myriam Marcotte.

8:26

Cristiana Girelli amuleto azzurro

Cristiana Girelli ha segnato l'unico gol dell'Italia nella prima giornata contro l'Argentina, salendo a quattro reti nella Coppa del Mondo femminile. Si tratta di un record condiviso con Carolina Morace tra le connazionali. L'attaccante della Juve è inoltre l'unica italiana ad aver segnato in più edizioni del torneo (2019 e 2023).

8:15

In programma alle 9.30 la partita tra Svezia e Italia

La partita Svezia-Italia, valida per seconda giornata della fase a gironi del Mondiale Femminile, è in programma alle 9,30 (ora italiana) al Regional Stadium di Wellington e sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla Rai 1 e Raiplay.

Regional Stadium di Wellington (Nuova Zelanda)