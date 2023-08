Il duro attacco di Rapinoe a Rubiales: "In che mondo viviamo?"

Morgan Rapinoe non è una giocatrice qualsiasi. Lei è una delle stelle della nazionale Usa ma è anche una voce importante del calcio femminile, in termini di diritti e conquiste. La centrocampista ha rilasciato un'intervista a 'The Atlantic' mettendo il focus sullo scandalo che ha coinvolto il presidente della federazione spagnola Rubiales con quel bacio rubato sul palco: "C'è un'immagine che mostra il profondo livello di misoginia e sessismo nella Federazione spagnola e in Luis Rubiales dopo il fischio finale, che si è toccato all'altezza dell'inguine. In che mondo arretrato viviamo? Su un palco dove si dovrebbe festeggiare il titolo, Jenni è stata molestata fisicamente da quella persona".