La Roma vince ancora. Lazaro: “Abbiamo trovato la strada giusta"

Roma - Quella della stagione 2021-22 è la miglior partenza di sempre per la Roma. Con il successo sul Verona (1-5) le giallorosse si piazzano quarte in classifica con 16 punti e guardano con estrema fiducia al prossimo match contro la Fiorentina. Era da febbraio 2020 che la formazione capitolina non realizzava cinque reti in un singolo match di Serie A: anche in quel caso, la partita era stata giocata contro il club veneto e la Roma aveva messo a segno sei gol. Bene Serturini o anche Giugliano; benissimo Lazaro, che ha realizzato la sua quarta doppietta nel massimo campionato, la seconda con la maglia della Roma. “Sono contenta, perché la nostra squadra aveva bisogno di continuare questo percorso positivo. Abbiamo trovato la strada da seguire e siamo molto soddisfatte – ha dichiarato la numero 29 – Personalmente avevo voglia di aiutare la squadra e sono felice di essere tornata a fare ciò che le compagne si aspettano da me. La Fiorentina? Dovremo continuare a vincere. Giocheremo in casa e i tre punti sono un regalo che dovremo fare ai tifosi che verranno a sostenerci”.