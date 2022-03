Serie A, a Roma arriva il Milan: giallorosse a caccia del primo storico successo contro le rossonere

ROMA - Dopo la parentesi dedicata alla Coppa Italia sabato 19 marzo torna in campo la Serie A femminile, che per la 17a giornata (alle 14.30 al Tre Fontane) vede la Roma di Spugna affrontare il Milan di Ganz, reduce tra l'altro dalla pesante sconfitta per 6-1 contro la Juventus. Stando ai precedenti le rossonere non hanno mai perso con le capitoline nel massimo campionato, collezionando cinque vittorie e due pareggi, quest'ultimi arrivati nei confronti più recenti. Il Milan, inoltre, ha battuto la Roma anche in semifinale di Supercoppa italiana, ed è insieme alla Juve la squadra che le giallorosse non hanno ancora mai sconfitto in A. Ma le romane – che contano l'assenza di Haavi alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia destra – oggi sono fatti di una pasta differente e stanno vivendo un momento decisamente positivo che le vede seconde in classifica a soli 3 punti dalla vetta, con 15 risultati utili nelle ultime 16 gare giocate grazie a 14 successi e un pareggio. L'unico neo resta il KO ricevuto in Supercoppa. La Roma è anche la formazione che ha segnato più reti da fuori area in questa Serie A: sette, quattro delle quali firmate da Annamaria Serturini (2) e Benedetta Glionna (2). A bersaglio dalla distanza pure l'ex del match Manuela Giugliano, Andressa e Paloma Lázaro. Il centravanti spagnolo, a segno nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus, potrebbe trovare il gol in due presenze di fila per la prima volta da febbraio 2021. La numero 29, tuttavia, con 14 reti all’attivo è già la seconda migliore marcatrice giallorossa da quando il club gioca nella massima competizione (2018-19); meglio di lei solo Serturini (29).