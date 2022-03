Serie A, rammarico in casa Roma. Giugliano: “Con il Milan meritavamo la vittoria”

ROMA - La Roma con il Milan gioca benissimo ma deve accontentarsi del pareggio, ottenuto tra l'altro rimontando al gol dell'ex Thomas, che di testa ha trafitto Ceasar. La formazione guidata da Alessandro Spugna si allontana dunque dalla capolista Juventus, ora a -5, ma consolida il secondo posto in classifica in solitaria, a +3 dal Sassuolo, prossimo avversario di Bartoli e compagne in un match che diventa determinante per la rincorsa Scudetto e, soprattutto, per la qualificazione alla prossima Champions. Stando agli ultimi dati raccolti, la Roma è la squadra che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A (otto). Inoltre, le giallorosse nel match contro le rossonere, grazie alla conclusione vincente di Andressa, hanno consolidato il primato di reti da fuori area salendo a quota otto marcature dalla distanza, almeno tre in più di ogni avversaria. La brasiliana, vero perno del centrocampo capitolino, in questo campionato ha segnato fino ad ora quattro gol, di cui l'ultimo di pregievole fattura. “Tante le occasioni, un po’ di rammarico c’è ma non posso dire nulla alle ragazze – ha dichiarato Spugna – Hanno fatto una grandissima gara contro una squadra forte che si gioca la Champions come noi: è stata una delle migliori prestazioni di questa stagione. Potevamo ottenere qualcosa in più, ma cercheremo di migliorare sotto questo aspetto, le ragazze stanno lavorando con voglia, determinazione e hanno volontà di raggiungere un obiettivo importante. Dobbiamo continuare, il campionato ci riserva altri appuntamenti difficili. Sabato prossimo a Sassuolo ci aspetta un altro scontro diretto”.