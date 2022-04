Ufficiale: Juve Women e Cristiana Girelli insieme fino al 2024

Rinnovo Girelli-Juventus Women: il comunicato ufficiale

Questo, il comunicato della Juve femminile: "Il legame tra Cristiana Girelli e la Juventus si rinsalda. La numero 10 delle Juventus Women ha rinnovato il suo contratto fino al 2024, pronta a scrivere altre splendide pagine in bianconero. Tutto è cominciato nell'estate 2018. Le Juventus Women abbracciavano la prima 10 della loro storia e Cristiana, per la prima volta, posava lo sguardo sulla maglia della Juventus con il suo nome sulla schiena".

"In quello sguardo commosso c'era l'anticipazione di ciò che sarebbe stato, di un sogno che si realizzava e allo stesso tempo si trasformava in mille altri da inseguire. Da quel giorno si sono accumulate serate indimenticabili, gol a raffica (76 in 106 presenze), nuovi primati e tante, tantissime vittorie. Senza che la fame si affievolisse, senza che la voglia di crescere e migliorare si placasse anche un solo giorno. Con questo spirito, con questi stimoli, inizia un nuovo capitolo. Congratulazioni Cristiana, ci vediamo in campo!".

Girelli: "Juve, per me, vuol dire felicità"

Cristiana Girelli, punto fermo anche della Nazionale di Milena Bertolini, in maglia bianconera ha totalizzato 78 reti in 107 presenze complessive. Sui social, l'attaccante di Gavardo classe 1990, ha espresso così tutta la sua soddisfazione: "Quando sei felice non vorresti essere in nessun altro posto, perché quando sei felice senti che tutto è al proprio posto. Sono estremamente orgogliosa di poter lottare ancora per questa maglia, perché la voglia di migliorare e la fame di conquistare traguardi è ancora più forte di quando, nel 2018, emozionata indossavo per la prima volta questi colori. Grazie al direttore Braghin e alla società Juventus per rendere ogni anno la mia passione più viva che mai. Forza Juventus, sempre".