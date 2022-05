Serie A, la Roma chiude al secondo posto. Spugna: “Ora riconfermiamoci in Coppa Italia”

ROMA - Termina più che bene il campionato 2021-22 della Roma, che si posiziona al secondo posto in classifica, a quota 54 punti (dietro le campionesse d'Italia della Juventus), e festeggia la storica qualificazione in UEFA Women's Champions League. Per le giallorosse ben 17 punti in più rispetto alla stagione passata, terminata al quinto posto con un punteggio pari a 37. Contro la Lazio, dopo la doppietta ai danni della Sampdoria, Valeria Pirone ha fatto nuovamente centro, andando a segno in due presenze di fila in Serie A per la prima volta con la maglia della Roma. Sophie Roman Haug, invece, ha preso parte ad almeno un gol nelle ultime quattro presenze, con quattro marcature e due assist. Per la prima volta in questo campionato, inoltre, la formazione guidata da Alessandro Spugna ha mantenuto la porta inviolata per due match consecutivi: ciò non accadeva in A da gennaio-febbraio 2021 (serie di tre). Ora, però, testa alla finalissima di Coppa Italia contro la Juve, in programma domenica 22 maggio a Ferrara.