Roma Women, approvato l'atto per giocare la Champions all'Olimpico

ROMA - La Roma Women con una giornata di anticipo ha centrato il prestigioso traguardo delle fasi finali della Champions League . Da capire ancora se le giallorosse riusciranno a qualificarsi come prime del girone (dipenderà anche dal risultato del Wolfsburg, ma quello che conta è aver conquistato il passaggio del turno. E la novità è che la squadra di Spugna potrebbe giocare le prossime gare allo stadio Olimpico. "E' un grande motivo di orgoglio quello che ci ha spinto a sottoscrivere e votare la mozione presentata dal consigliere Lorenzo Marinone per chiedere che la As Roma Calcio femminile possa giocare le fasi finali della Women's Champions League nello stadio Olimpico , nella nostra città", è quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei consiglieri Marinone, Angelucci, Bonessio, Trabucco, Celli, Baglio, Rocca, Meleo, Bordoni, De Santis, Alemanni, Casini, Melito e Di Stefano.

L'Olimpico per la Roma Women

"Siamo tutti vicini alle formidabili atlete che hanno raggiunto uno storico risultato, accedendo alle fasi finali della prestigiosa competizione europea per club, portando in alto in Europa i colori della Capitale. Pochi giorni fa la squadra è stata ricevuta dal Sindaco Gualtieri che ha mostrato il calore di tutta la città nei loro confronti. In attesa che il centro sportivo Tre Fontane abbia l'idoneità tecnica per ospitare le partite in notturna, oggi abbiamo approvato un atto, con il voto bipartisan di tutta l'Aula, con il quale si esprime il forte auspicio che l'Olimpico e la Capitale possano ospitare le prossime partite della squadra, per far sentire il sostegno di tutta la città, il supporto di tutta Roma, a un gruppo di calciatrici eccezionali", si legge ancora.