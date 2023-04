Roma-Juve Femminile, bufera con insulti e sputi? Aperta un'indagine

La Roma femminile batte la Juve: scudetto a un passo, quando può arrivare

Roma-Juve femminile, cosa è successo

Secondo le ricostruzioni, a fine partita nell’impianto del Tre Fontane, l’allenatore della Juve Joe Montemurro sarebbe stato "ricoperto di insulti e sputi" da parte di un gruppo di tifosi giallorossi mentre rilasciava interviste a bordo campo. Anche se stando alle immagini che si vedono su La7 durante quei momenti la situazione sembrava tranquilla. Si tratterebbe di una decina di persone, non di più, a fronte di un clima cordiale durante il resto della partita: quando, ad esempio, la juventina Beerensteyn è uscita dal campo infortunata per lei sono arrivati solo applausi da parte di tutti.

Lo sfogo di Rosucci

Sui social si è sfogata Martina Rosucci,giocatrice della Juventus, assente per infortunio ma che ha vissuto il clima del momento: "C’era una volta il calcio femminile e i tifosi del calcio femminile. Che vergogna. I tanti insulti ricevuti dalle mie compagne dalla tifoseria dietro la panchina... Complimenti. Oltre a saper perdere bisogna anche saper vincere!!! Sono certa che ci sia anche una parte di tifoseria avversaria che non appartiene a questa ignoranza! Onore ai nostri tifosi che hanno saputo sempre vincere e perdere senza insultare mai gli avversari... D'altronde signori si nasce". Poi, in una seconda storia, aggiunge: "La violenza anche quando verbale va denunciata!!! Magari non la si riuscirà mai a combattere fino in fondo, ma stare zitta davanti a questo o ignorarlo mi farebbe solo sentire parte di questo schifo".

Rosucci, i tifosi le ricordano un precedente

Sui social non tutti sono stati d'accordo con la calciatrice: alcuni hanno ricordato che, dopo la vittoria della Supercoppa del 2019, la Juve nello spogliatoio cantò sui social il coro "viola me..a" in riferimento alla Fiorentina e anche "Roma m...a". Ecco perché c'è chi le ha ricordato: "Hai ragione Martina, giusto parlare di violenza verbale. Ma anche fare cori, da tesserata, contro le squadre appena battute non è il massimo". A corredo molti tifosi hanno pubblicato il video in questione.