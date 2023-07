Serie A femminile, eBay diventa 'title partner' del campionato

Sarà eBay a 'griffare' in qualità di Title Partner il prossimo campionato di Serie A femminile, che vedrà la Roma campione d'Italia partire con il tricolore sulla maglia. Prosegue dunque per il secondo anno la partnership con la Divisione Serie A Femminile Professionistica , come annunciato con orgoglio dal marketplace globale (già Premium Partner del campionato, della Supercoppa e della Coppa Italia) e dalla Figc.

Condivisione di valori

La partnership conferma la profonda condivisione di valori e obiettivi tra eBay e Figc. eBay è da sempre molto attenta alla parità di genere e al rafforzamento della leadership femminile, e si propone come punto di riferimento delle passioni degli italiani, tra le quali il calcio è una delle più seguite. La vision inclusiva di eBay appartiene anche alla Figc, federazione capace di proiettare il gioco del calcio in una dimensione più equa e internazionale, riconoscendo alle calciatrici impegno, sacrificio e dedizione totale a questo sport attraverso il riconoscimento dei pieni diritti e delle tutele legate alla loro attività professionale.

Le parole del presidente federale Gravina

"Annunciamo una collaborazione straordinaria per il mondo del calcio nel suo complesso - sottolinea il presidente della Figc, Gabriele Gravina - perché si fonda sulla condivisione di un percorso di valori e di formazione nonché sul riconoscimento del ruolo della donna nel nostro mondo che, dopo la sperimentazione dello scorso campionato, adesso assume una dimensione ancora più ampia. Anche grazie a eBay, questa sarà la stagione della definitiva consacrazione della Serie A femminile professionistica. Come Figc, stiamo investendo risorse e professionalità che, sono sicuro, produrranno gli effetti auspicati. Il percorso di crescita culturale che interessa il nostro Paese va di pari passo con il consolidamento della Divisione e dei Club che operano in questo settore".

La soddisfazione di Federica Cappelletti e Alice Acciarri

"Accogliamo con orgoglio eBay come nuovo Title Partner del campionato di Serie A Femminile - le parole del presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti -. Dando seguito alla presenza al fianco del calcio femminile già nella passata stagione, ringraziamo eBay per aver scelto anche in questa stagione di condividere i valori della Divisione, dei nostri club e delle nostre calciatrici. Lo sviluppo del movimento nel suo complesso è un obiettivo che possiamo raggiungere solo attraverso il gioco di squadra e sicuramente da oggi siamo una squadra più forte". Questo invece il commento di Alice Acciarri, General Manager di eBay Italia: "Siamo entusiasti di confermare la partnership con la Divisione Serie A Femminile Professionistica e di essere Title Partner del massimo campionato italiano. Continuare a sostenere le giocatrici professioniste, i loro valori e la loro passione rappresenta per eBay un’ulteriore occasione per confermare il nostro impegno concreto sul fronte dell’inclusione e dell’empowerment femminile".