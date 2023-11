Diretta Sassuolo-Roma femminile 0-1: sblocca Giugliano LIVE

Dopo il pareggio in rimonta contro il Bayern Monaco nella Women’s Champions League , la Roma Femminile , capolista della serie A con 7 vittorie in altrettanti incontri, è pronta a rituffarsi in campionato. Le giallorosse di Spugna sono ospiti del Sassuolo , ottavo in classifica con cinque punti. Calcio d'inizio ore 12:30.

12:54

23' - Beccari non concretizza un contropiede

Contropiede Sassuolo condotto da Beccari: l'attaccante neroverde prova la conclusione con Korpela fuori dai pali, ma viene murata da Bartoli in fallo laterale

12:51

19' - Ci prova Latorre

La spagnola conduce palla e arriva al limite dell'area, tentando la conclusione: la palla si abbassa troppo tardi, fuori di poco

12:50

18' - Roma ancora pericolosa

Assedio delle giallorosse: lancio di Giugliano per Viens e cross al centro per Greggi, anticipata però da Durand

12:49

È il quinto gol per Giugliano in stagione

Rete numero 5 per Manuela Giugliano che diventa la seconda miglior marcatrice stagionale dietro Viens

12:46

14' - ROMA IN VANTAGGIO!

La Roma sblocca la gara: assist di Bartoli per Giugliano che, entrata in area, realizza l'1-0 di piatto

12:41

9' - Occasione Roma con Durand

Occasione per la Roma con Haavi che prova a sorprendere Durand sul suo palo: pallone in angolo.

12:39

Fase di studio del match

Fase di studio del match. Roma con più possesso palla, Sassuolo che cerca di difendersi con ordine.

12:33

3' - Clelland pesacata in fuorigioco

Ci prova subito il Sassuolo, con un lancio in profondità della retroguardia per Clelland. La neroverde aggancia, ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco.

12:30

Sassuolo-Roma, inizia il match

Fischio d'inizio del signor Renzi della sezione di Pesaro: è iniziata Sassuolo-Roma femminile.

12:24

Sassuolo-Roma, tra poco si inizia

Tra poco si parte, squadre ancora negli spogliatoi per gli ultimi dettagli.

12:13

Serie A femminile, il programma

Dopo la vittoria di ieri della Fiorentina (3-0) sul Como e del pareggio (1-1) tra Milan e Sampdoria, oggi in campo altre tre sfide. Ore 12:30 Sassuolo-Roma; ore 16 Juve-Inter; ore 18 Pomigliano-Napoli.

12:08

Serie A femminile, la classifica

Nel dettaglio, la classifica di Serie A femminile, dopo 7 giornate: Roma 21; Fiorentina 19; Juve 18; Inter e Como 13; Milan 9; Sampdoria 7; Sassuolo 5; Pomigliano 1; Napoli 0.

12:00

Sassuolo, Beccari eletta Best Italian Girl Player Under 21

Grande soddisfazione in casa Sassuolo, dopo il premio Golden Boy 2023, visto che è stata premiata anche una giocatrice del Sassuolo, Chiara Beccari. La giovane, in prestito dalla Juve, è stata insignita del Best Italian Girl Player Under 21.

11:55

Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Durand, Orsi, Filangeri, Santoro, Philtjens; Pondini, Ndoutou Eboa Missi, Gram; Beccari, Zamanian Bakhtiari, Clelland. A disposizione: Mella, Passeri, Sabatino, Brignoli, Prugna, Scabica, Kresche, Nagy, Kullashi. Allenatore: Piovani.

ROMA (4-3-3): Korpela; Bartoli, Minami, Linari, Aigbogun; Greggi, Kumagai, Giugliano; Latorre, Viens, Haavi. A disposizione: Di Guglielmo, Giacinti, Ceasar, Serturini, Ciccotti, Glionna, Tomaselli, Feiersinger, Ohrstrom. Allenatore: Spugna.

ARBITRO: Renzi di Pesaro

Assistenti: Manuel Marchese - Matteo Taverna

Quarto Ufficiale: Samira Curia

11:50

Sassuolo, in casa un magro bottino

Il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime tre partite casalinghe in Serie A (1N, 2P) e non registra una striscia più lunga di match interni di fila senza vittorie dal periodo tra agosto e ottobre 2022: due pareggi e due sconfitte in quel caso, una delle quali proprio contro la Roma (0-1).

11:48

Sassuolo, le parole di mister Piovani alla vigilia

"Ci aspetta una gara difficilissima perché la Roma in questo momento è un rullo compressore, sta facendo davvero molto bene. Arrivano al match galvanizzate anche in seguito alla grande rimonta fatta in Champions contro una squadra forte come il Bayern. Sicuramente sarà una partita per noi importante da giocare perché ci confronteremo con giocatrici top e quindi questa rappresenta un ulteriore step verso un percorso di crescita indipendentemente da quello che sarà risultato”.

11:44

Sassuolo-Roma, cosa dicono le statistiche

Il Sassuolo è, con Fiorentina e Inter, una delle tre squadre contro cui la Roma ha vinto più partite in Serie A (otto) e quella contro cui ha collezionato più clean sheet nel massimo campionato (sei). Un pareggio (nell’agosto 2020) e un successo neroverde (nel primo incrocio del settembre 2018) completano il bilancio.

11:35

Roma, la lista delle convocate

Ecco le convocate di Alessandro Spugna, per la sfida contro il Sassuolo:

PORTIERI: Ceasar, Korpela, Ohrstrom.

DIFENSORI: Aigbogun, Bartoli, Di Guglielmo, Linari, Minami.

CENTROCAMPISTI: Ciccotti, Feiersinger, Giugliano, Greggi, Kumagai, Tomaselli.

ATTACCANTI: Giacinti, Glionna, Haavi, Latorre, Serturini, Viens.

11:30

Roma, le parole di Spugna alla vigilia

“In Champions col Bayern, c'è stato tanto dispendio di energie, ma la partita deve darci la carica giusta per il campionato, vogliamo continuare come stiamo facendo e concentrarci su quello e non pensare ad altro. Il Sassuolo? Sono cresciuti nell’ultima gara. Mi aspetto un Sassuolo combattivo, anche nell’atteggiamento del suo allenatore. Penso che contro di noi tutte vogliano fare grandi partite”.

Sassuolo - Stadio Ricci