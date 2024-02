Roma Femminile, Spugna rinnova: il comunicato ufficiale

ROMA - La Roma Femminile avanti tutta con Alessandro Spugna. Ufficiale il suo rinnovo fino al 2026. Il comunicato del club giallorosso: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Alessandro Spugna ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026”. Da tre stagioni alla Roma, sotto la sua gestione tecnica sono arrivati due trofei, lo Scudetto e la Supercoppa, oltre che tre qualificazioni consecutive alla UEFA Women's Champions League. Le giallorosse, nella massima competizione europea, si sono distinte anche per un percorso che le ha portate tra le migliori otto nella scorsa stagione. “Sono molto felice di poter proseguire il mio lavoro nella Roma, la società che in queste ultime stagioni sta dimostrando di essere la migliore in Italia. Ringrazio la famiglia Friedkin per l’impegno e gli investimenti costanti nella squadra femminile, Betty Bavagnoli e la nostra dirigenza per la fiducia che ripongono in me, le calciatrici e lo staff che lavorano quotidianamente per i nostri obiettivi”, ha spiegato il coach.