Caso Nicole Vernis, arriva la versione del procuratore che attacca la Lazio: "Zero pagamenti dal club e infortunio nascosto"

Si complica il caso che coinvolge la Lazio Women e la centrocampista americana Nicole Vernis . Questa mattina il direttore sportivo Raffaele Pinzani , intervenuto ai canali ufficiali del club, aveva annunciato l’ allontanamento non autorizzato della giocatrice : "Lei ha deciso, senza alcun permesso del mister o della società, di assentarsi. È una settimana che non è più con noi, è irreperibile. Non ha più svolto allenamenti e non ha risposto alla convocazione per la partita contro il Genoa. Si tratta di un fatto grave: valuteremo come risolvere la situazione".

Lazio Women, Vernis diventa un caso

La centrocampista classe 2001, arrivata in estate in prestito dal Lexington, sembrava essere una delle scommesse del mercato biancoceleste. "Il mercato non è mai facile. L’operazione di Vernis all’ultimo poteva saltare, si è inserita una squadra importante", aveva raccontato lo stesso Pinzani qualche settimana fa. Ma secondo quanto emerso, la vicenda sarebbe più complessa di quanto inizialmente trapelato.

La versione dell'agente della calciatrice

Intervistato da Cittaceleste.it, l’agente della giocatrice, Eric Arbuzow, ha infatti ribaltato la versione del club: "Il suo prestito è stato rescisso dal Lexington il 10 ottobre a causa di un infortunio che la Lazio non ha comunicato al club e a causa dei mancati pagamenti. Vernis non ha ricevuto alcun pagamento dal suo arrivo, il 15 luglio, e attualmente ha un infortunio che la terrà fuori gioco per 6-8 settimane". La calciatrice soffre infatti di una frattura da stress alla gamba e si trova negli Stati Uniti per gli accertamenti medici. Un quadro che rende sempre più probabile la fine anticipata dell’esperienza alla Lazio Women.