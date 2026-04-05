Roma e Inter, pioggia di gol

Sette di qua e sette di là, una pioggia di gol nel duello a distanza tra Inter e Roma, segno che i motori delle pretendenti al titolo girano eccome. Se le giallorosse hanno vinto venerdì col Como 4-3 (doppietta di Haavi, in recupero evidente e rassicurante di forma), le nerazzurre hanno risposto battendo ieri la Lazio 5-2. Roma e Inter sono partite col piglio di chi comanda, surclassando le avversarie, salvo poi vedere accorciare la distanza, e rischiare addirittura come nel caso della capolista che ha vinto in controrimonta. L’orgogliosa Inter si è riproposta con fermezza come forza alternativa alla Roma, vincendo con una Lazio che, risvegliata nella ripresa con due gol in cinque minuti di Le Bihan e Oliviero, si è illusa di ribaltare la partita. Ma l’Inter, in vantaggio con Wullaert (capocannoniera con 13 gol), Magull e Detruyer, ha bloccato il tentativo di rimonta andando in rete con Tomaselli e Glionna. Insomma, lo scudetto ancora senza padrone e la distanza di sei punti tra le due contendenti rendono la Serie A Women Athora accattivante. La sfida tricolore si sospende di nuovo, se ne riparla alla ripresa il 25 aprile, dopo la sosta per la Nazionale, che vedrà le milanesi in un turno facile contro il Genoa e le romane nella difficile trasferta in casa Juventus. In coda, lo spareggio salvezza tra Parma e Ternana è andato al primo che si è preso tre punti preziosi grazie al gol di Rabot al pronti via e l’autorete di Vigliucci.