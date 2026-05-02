Roma Femminile, contro la Ternana match point Scudetto: dove vedere la partita

La Roma femminile è un passo dal terzo Scudetto della sua storia. Le giallorosse di Rossettini hanno a disposizione il match point per vincere il campionato di Serie A . L'avversario sarà la Ternana . La partita è in programma allo stadio Tre Fontane oggi, 2 maggio, alle 18:30. In caso di successo, sarà Scudetto per la Roma.

Serie A femminile, dove vedere Roma-Ternana

La sfida valida per la 20esima giornata di Serie A femminile tra la Roma e la Ternana sarà trasmessa su DAZN (che trasmetterà tutte le gare del campionato), ma anche su RaiSport e in contemporanea su RaiPlay. La gara del Tre Fontane è in programma in contemporanea con il derby milanese tra l'Inter e il Milan.

Serie A femminile, il 20esimo turno di campionato

Il programma della 20esima giornata della Serie A femminile si aprirà oggi, con la sfida delle 12:30 tra il Napoli e la Juventus, e si chiuderà alle 15:00 di domenica con la gara tra Fiorentina e Como Women.

Sabato 2 maggio

Ore 12.30 Napoli Women-Juventus (DAZN)

Ore 15: Sassuolo-Genoa (DAZN)

Ore 18.30 Inter-Milan (DAZN)

Ore 18.30 Roma-Ternana Women (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

Domenica 3 maggio

Ore 12.30: Parma-Lazio (DAZN)

Ore 15: Fiorentina-Como Women (DAZN)