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Roma Femminile, contro la Ternana match point Scudetto: dove vedere la partita

Con un successo al Tre Fontane le giallorosse di Rossettini vincerebbero la Serie A per la terza volta nella loro storia
2 min
TagsSerie A femminileRomaTernana

La Roma femminile è un passo dal terzo Scudetto della sua storia. Le giallorosse di Rossettini hanno a disposizione il match point per vincere il campionato di Serie A. L'avversario sarà la Ternana. La partita è in programma allo stadio Tre Fontane oggi, 2 maggio, alle 18:30. In caso di successo, sarà Scudetto per la Roma.

Serie A femminile, dove vedere Roma-Ternana

La sfida valida per la 20esima giornata di Serie A femminile tra la Roma e la Ternana sarà trasmessa su DAZN (che trasmetterà tutte le gare del campionato), ma anche su RaiSport e in contemporanea su RaiPlay. La gara del Tre Fontane è in programma in contemporanea con il derby milanese tra l'Inter e il Milan.

Serie A femminile, il 20esimo turno di campionato

Il programma della 20esima giornata della Serie A femminile si aprirà oggi, con la sfida delle 12:30 tra il Napoli e la Juventus, e si chiuderà alle 15:00 di domenica con la gara tra Fiorentina e Como Women.

 

 

Sabato 2 maggio
Ore 12.30 Napoli Women-Juventus (DAZN)
Ore 15: Sassuolo-Genoa (DAZN)
Ore 18.30 Inter-Milan (DAZN)
Ore 18.30 Roma-Ternana Women (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

Domenica 3 maggio
Ore 12.30: Parma-Lazio (DAZN)
Ore 15: Fiorentina-Como Women (DAZN)

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