"Siviglia, Garcia va in pole: Monchi vuole l'ex Roma"

Monchi ha detto "no" a Di Francesco, suo pupillo alla Roma, e ha tenuto Simone Inzaghi sulla lista dei papabili. Ma, alla fine, per la panchina del Siviglia potrebbe spuntarla Rudi Garcia, un altro che Roma la conosce bene. Lo riporta Marca. L'ex tecnico giallorosso ha concluso la sua esperienza in Francia, al Marsiglia, ed ora si avvicina alla Spagna per prendere il posto lasciato libero da Caparros.

Scavalcherebbe tutti, balzando in testa alle preferenze di Monchi. Supererebbe anche Julen Lopetegui, ex commissario tecnico della Nazionale spagnola e allenatore del Real Madrid (poi sostituito da Solari) che sempre dalla Spagna davano come favorito e che adesso, invece, scivola più indietro. La decisione si attende in tempi stretti.