Roma, tra Rugani e Lovren è testa a testa

Nelle ultime ore c’è stata un’accelerazione della Roma per Daniele Rugani. Ne hanno parlato Paratici e Petrachi giovedì, provando a mettere in piedi un altro affare, dopo lo scambio Spinazzola-Pellegrini e l’accordo raggiunto (invano) per Higuain. Nonostante l’arrivo sulla panchina della Juve di Sarri, che lo aveva lanciato nell’Empoli, il difensore toscano è sul piede di partenza. Anche ieri nell’amichevole di Stoccolma contro l’Atletico Madrid è rimasto in panchina e con altri quattro centrali in rosa rischia di giocare meno della passata stagione. Venticinque anni, vanta già esperienza internazionale ed è entrato nel giro della Nazionale, Rugani sarebbe il difensore giusto per colmare il vuoto lasciato da Manolas. I due club sono al lavoro per trovare un accordo ed è possibile un prestito oneroso a cifre basse con obbligo di riscatto sui venticinque milioni di euro. L’azzurro avrebbe già dato il suo gradimento al trasferimento in giallorosso, ma non vuole lasciare la Juve solo con un prestito secco. Tra domani e martedì Roma e Juve dovrebbero incontrarsi per portare avanti l’operazione. L’ingaggio di Rugani dovrebbe aggirarsi intorno ai tre milioni a stagione.

Troppa Juve, servono le cessioni: tutti i nomi in esubero

Roma, Lovren l'alternativa. Fonseca lo preferisce a Rugani

L’alternativa più accreditata resta Lovren, con il quale ieri, in serata, ci sono stati passi in avanti. Il difensore croato guadagna tanto al Liverpool: quattro milioni che con i bonus diventano cinque, ma considera chiuso il suo ciclo inglese e per venire a Roma sarebbe disponibile ad abbassarsi l’ingaggio. Dalla prossima settimana lavorerà per far calare le richieste dei Reds, con cui ha un buon rapporto e spera quindi di convincere i dirigenti a farlo partire. Fonseca lo preferirebbe per la sua esperienza a Rugani.

Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio