Manolas-Suarez come Totti-Tudor: "Ne hai presi tre, a casa"

Detroit (Stati Uniti) - Bastano un gesto e poche parole per far riemergere alla memoria degli appassionati alcuni grandi episodi del passato. E così ecco che nella sfida tra Napoli e Barcellona persa per 4-0 dai partenopei incuriosisce un episodio che ha come protagonisti Manolas e Luis Suarez. Siamo a metà primo tempo e i due calciatori si punzecchiano già da parecchi minuti. A un certo punto Manolas guarda l'attaccante uruguaiano, alza mano e gli fa il segno del tre: "Ne hai presi tre. A casa, a casa". Il riferimento è alla sfida di Champions League tra Roma e Barcellona del 10 aprile 2018 vinta per 3-0 dai capitolini e decisa proprio da un gol del difensore greco.



Manolas come Totti

Il gesto del difensore greco, passato questa estate dalla Roma al Napoli, ricorda quasi perfettamente quello che fece Francesco Totti a Igor Tudor in un Roma-Juventus di 15 anni fa. Fu una partita senza storia dominata dalla formazione capitolina che si impose sulla Juventus con un sonoro 4-0. Quel match è ricordato anche per il battibecco tra il numero 10 giallorosso e il difensore croato con il gesto finale di Totti al momento dell'uscita dal campo, quattro dita all'avversario e poi: "Sono 4 gol, vai a casa".