Lichtsteiner all'Augusta: è ufficiale

AUGUSTA (Germania) - Stephan Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell'Augusta. L'ex terzino di Lazio e Juventus, rimasto svincolato dopo aver chiuso, lo scorso giugno, l'esperienza con la maglia dell'Arsenal conclusasi con la sconfitta in finale di Europa League con il Chelsea (allora) di Sarri, riparte dalla Bundesliga. Il 35enne svizzero ha firmato un contratto annuale e ha scelto la maglia numero 2. "L'Augusta è un club che è cresciuto molto negli ultimi anni - le prime parole di Lichtsteiner in bianco-rosso-verde -. Per me questo trasferimento è esattamente la sfida che volevo dopo la mia esperienza in Inghilterra. Ho la sensazione di poter contribuire molto a questa squadra giovane e affamata. Quest'aspetto, oltre alla fantastica atmosfera della Bundesliga, sono cose molto eccitanti per me".

