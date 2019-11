"Cakir, il portiere turco piace anche alla Lazio"

ROMA - In Turchia rilanciano: ci sarebbe anche la Lazio su Ugurcan Cakir. Secondo il portale Aksam.com, i biancocelesti sono in lista per il portiere 23enne del Trabzonspor. Ha debuttato con la Turchia a maggio scorso, è in rampa di lancio dopo aver difeso i pali di tutte le selezioni minori. Sulle sue tracce ci sono anche Liverpool, Lipsia e Juventus.

Lazio, probabile interesse per Cakir

Igli Tare è sempre a lavoro per migliorare la Lazio. E in vista della prossima stagione la questione portieri andrà sicuramente analizzata. Thomas Strakosha è il titolare blindato sino al 2022. Piace in Premier League, ma la società vuole tenerselo stretto. All’orizzonte c’è anche un altro rinnovo, l’ultimo è stato firmato ad ottobre del 2017. Ma dietro all’albanese? Vargic è un fantasma, non è più nei piani societari e a giugno andrà via a zero. Silvio Proto, preso come secondo, è sparito dai radar per via di un infortunio, poi il recupero. Quest’anno ancora zero presenze, si aspettava di giocare di più. E poi c’è Guido Guerrieri, ex Primavera, classe ’96 con contratto in scadenza nel 2021. La Lazio dovrà decidere il suo futuro: rinnovo o cessione. Ecco perché si guarda al calciomercato. Dalla Turchia mettono i biancocelesti in lista per Ugurcan Cakir. Valutazione intorno ai 20 milioni di euro, sicuramente alta. Sul portiere del Trabzonspor, 23 anni, ci sono anche Liverpool, Lipsia e Juventus. Sono i Reds ad essere in pole, però. Si cerca un “buon secondo” da far crescere alle spalle di Alisson. La Lazio pare aspetti alla finestra. Di sicuro se ne riparlerà a giugno, per ora il portiere non si muove dalla Turchia.