Lazio, si valuta anche Hagi: è il jolly offensivo

ROMA - La pista Ianis Hagi resta viva. La Lazio continua a monitorarlo, i media albanesi assicurano che il giovane romeno sia un pupillo del ds Tare. E in Romania l'indiscrezione viene confermata quotidianamente: il giocatore è attualmente in prestito ai Rangers, che potrebbero riscattarlo al termine della stagione per 5 milioni di euro. In caso contrario (ipotesi più che concreta), il figlio d'arte tornerebbe al Genk, che lo ha già escluso dai piani futuri. Nella sua esperienza nel campionato belga Hagi non era riuscito a trovare una gran continuità di rendimento: appena 578 minuti, in cui però era riuscito a mettere insieme 3 gol e 4 assist in 14 presenze.

