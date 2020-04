Mutu consiglia Hagi jr: “Vai alla Lazio, ha un gioco di squadra impressionante”

ROMA - In Romania continuano a consigliare a Ianis Hagi di andare alla Lazio. Il ds Igli Tare ha segnato il suo nome sul taccuino, la situazione però, va monitorata. Il giovane fantasista romeno è di proprietà del Genk, che lo ha prestato ai Rangers di Glasgow. Gli scozzesi pare non abbiano l’intenzione di riscattarlo, tornerà in Belgio e finirà tra i giocatori in uscita. Ecco perché la Lazio segue con attenzione la vicenda. E Adrian Mutu, ex calciatore tra le altre di Inter, Verona, Parma, Juve e Fiorentina, consiglia Hagi: “Lui mi piace e alla sua età è normale avere degli alti e bassi. Sta sulla buona strada per diventare grande. In Scozia ha giocato buone partite”, ha ammesso ai microfoni di ProSport. Poi ha continuato: “Non so se la Lazio lo stia davvero seguendo, ma è un club importante con un impressionante gioco di squadra. Inzaghi ha fatto qualcosa di incredibile. Sta disputando la miglior stagione dopo 20 anni. Penso che Hagi possa fare bene in biancoceleste. Certo, è difficile emergere ovunque vada, ma per un giovane è importante crescere senza pressione”.

