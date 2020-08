“La Lazio segue Feghouli del Galatasaray”

ROMA - Il mercato della Lazio entra nel vivo. Si cercano attaccanti, c’è l’intenzione di chiudere a breve per David Silva e non solo. Inzaghi avrebbe chiesto anche qualche altro rinforzo per il centrocampo. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Fofana dell’Udinese. Dalla Francia invece, mettono i biancocelesti interessati a Sofiane Feghouli del Galatasaray.

Il profilo

Secondo France Football, Lazio e Sampdoria seguirebbero Feghouli. Ex Valencia e West Ham, è al Galatasaray dal 2017. Classe 1989, profilo interessante perché può ricoprire diversi ruoli dal centrocampo in su. Mezz’ala, esterno, seconda punta, trequartista. Costa circa 4 milioni di euro. Inzaghi, dopo Escalante, vuole qualche altro giocatore in mezzo al campo. Il modulo classico, il 3-5-2, potrebbe anche variare con un 3-4-2-1. Due fantasisti a ridosso di Immobile. David Silva in quel caso sarebbe perfetto, ma anche Feghouli. Giocatore molto tecnico, ama i dribbling. In Francia lo chiamavano “Il piccolo professore del dribbling”.