Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha preso Sarri!"

ISTANBUL (Turchia) - " Accordo tra Sarri e il presidente Ali Koc: l'ex Juventus sarà il nuovo allenatore del Fenerbahce ". La bomba, che arriva dalla Turchia, è stata lanciata da Ajansspor, sulle cui colonne viene ricostruito quello che sarebbe stato l'incontro tra il tecnico toscano, ancora sotto contratto con i bianconeri, e il numero uno del club di Istanbul. Il Fenerbahce, che nella Super Lig turca occupa la terza posizione a quota 59 punti, a -2 dalla zona Champions (il Galatasaray è secondo con 61) e a -5 dal Besiktas capolista (che ha una gara in meno), vorrebbe affrontare la prossima stagione con al timone un allenatore di fama mondiale e Sarri, campione d'Italia con la Juve e vincitore di un'Europa League con il Chelsea, avrebbe le carte in regola per riportare i Canarini Gialli ai vertici del calcio ottomano.

Gotti: "Sarri? Lo vedo alla Roma"

Sarri infiamma il mercato degli allenatori

Se dalla Turchia danno Maurizio Sarri come successore del traghettatore Emre Belozoglu (l'ex Inter ha sostituito Erol Bulut, recentemente esonerato), il nome del tecnico toscano, che a giugno si libererà dalla Juventus, infiamma il mercato degli allenatori in Serie A. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe la Fiorentina di Rocco Commisso, che ha da poco richiamato Iachini al posto del dimissionario Prandelli, ma anche il Napoli, che non disdegnerebbe di riaffidare la panchina al tecnico che nel 2018 sfiorò lo Scudetto. Nel lotto delle pretendenti anche la Roma, come possibile alternativa a Max Allegri.