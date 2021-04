"Chelsea su Lukaku: pronta un'offerta all'Inter da oltre 100 milioni"

LONDRA (INGHILTERRA) - Dall'Inghilterra arriva una bomba di mercato clamorosa. Secondo il tabloid inglese The Sun, infatti, il Chelsea sarebbe pronto a bussare alla porta dell'Inter per Romelu Lukaku. I Blues, abbandonata la pista Haaland dopo aver preso atto della difficoltà nel portarlo allo Stamford Bridge, avrebbero pensato all'attaccante belga che si appresta a vincere lo scudetto con i nerazzurri di Antonio Conte. Timo Werner non avrebbe convinto il nuovo tecnico Tuchel, che chiede una prima punta di peso. Per Big Rom si tratterebbe di un ritorno al Chelsea dopo che con i Blues ha vinto il suo unico titolo nelle varie esperienze inglesi (West Browmich, Everton e Manchester United), l'FA Cup 2011-12, pur racimolando appena 15 presenze e neppure un gol.