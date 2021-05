Inter, Ashley Young ai saluti: ritorna al Watford

WATFORD (Inghilterra) - Ashley Young non rinnova con l'Inter e per lui si prosetta il ritorno a casa nella squadra che lo ha cresciuto e poi lanciato, il Watford. Secondo Sky Sports il club di Vicarage Road, tornato in Premier League dopo un anno di purgatorio in Championship, avrebbe già avviato le trattative con l'entourage del laterale inglese mettendo sul piatto un contratto annuale. Ai primi di maggio lo stesso Young aveva affermato che non escludeva gli Hornets nel suo futuro: "Non ho mai detto che non sarei tornato, è il club dove ho iniziato a 10 anni".