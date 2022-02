"Il Manchester United mette nel mirino Lautaro Martinez e Schick"

Lautaro Martinez sarebbe sulle tracce del Manchester United, al pari di Patrick Schick. Secondo il Daily Mail, i due sarebbero sulla lista degli obiettivi dei dirigenti della squadra inglese per il calciomercato estivo, specialmente se quest'ultimi non riuscissero a prendere ne Haaland ne Isak, che sarebbero i due obiettivi principali. Il Manchester, a detta dello stesso Rangnick, necessita di una punta per risolvere i tanti problemi che la squadra ha nel trovare la via della rete e anche perché Cavani è in scadenza. Infatti, nonostante il ritorno di Cristiano Ronaldo, la squadra ha segnato solo 37 gol in campionato, 20 in meno del Liverpool e 23 in meno del Manchester City.