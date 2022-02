Ronaldo senza limiti: "Ho lasciato un segno ovunque, voglio giocare altri cinque anni"

Tornato al Manchester United nelle ultime ore dello scorso mercato estivo dopo il burrascoso divorzio dalla Juventus e dodici anni dopo aver lasciato 'Old Trafford' per spiccare il volo verso il Real Madrid , il portoghese è reduce dalla prima partita stagionale di Champions League nella quale non ha trovato la via del gol, al “Wanda Metropolitano” di Madrid contro l’Atletico, una delle sue vittime preferite in carriera. Nell’intervista a ‘Dazn’, tuttavia, Ronaldo non ha affrontato temi riguardanti la squadra, bensì solo personali: “So bene che la fine della mia carriera non è lontana, ma spero di avere davanti a me ancora altri 4-5 anni ad alti livelli e di continuare a vincere” la speranza di CR7.

Cristiano Ronaldo, i numeri della stagione del ritorno al Manchester United

Eppure l’attuale stagione non è stata esaltante, almeno fino a questo momento, a livello personale. Ancora sotto la doppia cifra di gol in Premier, dove ha realizzato finora solo 9 reti, Ronaldo non sembra aver beneficiato a differenza di altri compagni della cura Rangnick, subentrato a novembre a Solskjaer. CR7 ha segnato appena un gol nel 2022, contro il Burnley. Ma questo non lo preoccupa...: "So bene che avere 20 o 25 anni non è come averne 35, ma ritengo di avere la maturità, l'esperienza e l'intelligenza per capire che con il passare degli anni si perdono alcune qualità e se ne acquisiscono altre che permettono di mantenere il giusto equilibrio per poter continuare a gareggiare ad alti livelli” la conclusione.