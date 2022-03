"Haaland, accordo col Real Madrid ma il Barcellona non demorde"

MADRID - Quello di Erling Haaland sarà molto probabilmente il nome più caldo per la sessione di mercato estiva. L'attaccante norvegese è infatti il sogno di tantissime squadre, pronte ad offerte da capogiro per convincere il Borussia Dortmund e il suo procuratore, Mino Raiola. Secondo quanto riportato da As, secondo quanto appreso da fonti vicine al giocatore, Haaland avrebbe scelto il Real Madrid come prossimo club. I Blancos hanno proposto al giocatore di rimanere al Borussia Dortmund fino al 2023, ma l'attaccante e Raiola hanno rifiutato questa proposta insistendo per un trasferimento immediato quest'estate. Per ora il Real rimane il club più vicino alla stella norvegese, con un'offerta di 75 milioni al club tedesco per il trasferimento e altri 75 milioni tra lo stipendio di Haaland e le commissioni per il padre del giocatore e per Mino Raiola.