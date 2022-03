"Haaland prossimo a lasciare il Borussia Dortmund, già scelto il sostituto"

Werner parrebbe contento di un ritorno in patria

Lo stesso attaccante tedesco non parrebbe dispiaciuto di lasciare i Blues e Londra per tornare in Germania, visto che in Premier League non è riuscito a confermare quanto di buono ha fatto vedere in Bundesliga. Per quel che riguarda Haaland, su di lui ci sono tutte le grandi d'Europa, a partire dal Real Madrid, e il sito del quotidiano catalano "Sport" ricorda che per il presidente del Barcellona, Joan Laporta, il norvegese sarebbe l'obiettivo numero 1.