"Haaland, il Manchester City vede favorito il Real Madrid"

Il Manchester City non si considererebbe la squadra favorita per l'ingaggio dell'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, gli inglesi vedrebbero il Real Madrid come squadra in pole per l'acquisto dell'ex Salisburgo. E starebbero sospettando che, anche se non riuscissero a prenderlo quest'anno, lavorino anche con l'opzione di bloccarlo per la prossima stagione. Il contratto con i gialloneri scade nel 2024. L'attaccante, comunque, dovrebbe svelare qualcosa sul suo futuro a breve, ma i Citizens e i blancos parrebbero essere le uniche due squadre rimaste in corsa.