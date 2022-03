“Barcellona: Salah scavalca Lukaku nelle preferenze per l'estate”

In casa del Barcellona hanno capito che sarà difficile arrivare a Erling Haaland , a causa delle tante concorrenti che sono pronte a offrire stipendi più alti (su tutte il Manchester City e i rivali del Real Madrid ). Per questo motivo, gli uomini mercato si stanno guardando in giro per acquistare un bomber da consegnare a Xavi . Tra tutte le opzioni, sarebbe emerso il nome di Mohamed Salah , fuoriclasse del Liverpool .

“Salah l'alternativa che piace a Xavi”

Il Mundo Deportivo fa sapere che ci sarebbe il pieno gradimento di Xavi per il 29enne egiziano. Davanti ad altri possibili obiettivi: Lewandowski (34 anni), che non ha ancora deciso se rinnovare con il Bayern pur avendo il contratto in scadenza nel 2023, l'ex Inter Romelu Lukaku, che Tuchel non ritiene indispensabile al Chelsea e che è al centro della tempesta sanzioni agli inglesi di Abranmovic a causa della guerra Russia – Ucraina. Salah, scrive il sito spagnolo, ama il tipo di gioco di Xavi, ha anche lui il contratto che scade nel 2023 e non ha deciso cosa fare. Non è centravanti come Haaland, ma l'ex Roma è una minaccia per qualsiasi rivale (ha segnato 153 reti in 239 partite), pur partendo dalla fascia destra; all'occasione, sa fare il 'falso nueve'.

“Salah ha la personalità giusta per il Camp Nou”

L'area sportiva del Barça ammira Salah perché è un calciatore diverso, speciale, con una personalità adatta a diventare un leader anche in una piazza come quella di Barcellona. Al Liverpool - dove è anche diventato campione d'Europa - lo dimostra quotidianamente, con un allenatore particolarmente esigente come Jurgen Klopp. C'è un altro fattore che piace in casa catalana: Salah sarebbe un aggancio perfetto per il mercato africano e in particolare per quello egiziano, con tutto quel che vuol dire a livello commerciale e di sponsorizzazioni.