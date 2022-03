Fa Cup, Lukaku trascina il Chelsea in semifinale: Middlesbrough ko

MIDDLESBROUGH (REGNO UNITO) - Il Chelsea si impone sul campo del Middlesbrough con un secco 2-0 e strappa il biglietto per le semifinali della Fa Cup. Gli uomini di Tuchel si lasciano alle spalle le polemiche e le incertezze societarie, con una prestazione convincente. Partita subito in discesa per gli ospiti che al quindicesimo sbloccano il risultato: assist di Mount per Lukaku, che da sottomisura insacca. Al 31' arriva il raddoppio, firmato da Ziyech, con un bolide dal limite dell'area di rigore. Prima dell'intervallo Lukaku sfiora il terzo gol, ma la sua conclusione a colpo sicuro, viene ribattuta sulla linea di porta da Fray. Nella ripresa i ritmi si abbassono; il Middlesbrough sfiora il gol con Balogun (conclusione alta), poi è Werner ad andare vicinissimo alla terza rete, con un colpo di testa, deviato in corner dal portiere Lumley. L'ultima occasione è per i padroni di casa: Coburn impensierisce Mendy con un tiro insidioso. Il Chelsea si impone 2-0 e vola in semifinale.