"Tottenham, se Kane va allo United ecco chi lo sostituirà"

Secondo il Daily Mirror , il Manchester United starebbe preparando una super offerta per l'attaccante del Tottenham e dell' Inghilterra Harry Kane . Gli Spurs , dal canto loro, avrebbero già in mente il nome del sostituto: si tratterebbe del bomber della Roma Tammy Abraham . Il giocatore, che sta vivendo una grande stagione nella capitale, piacerebbe molto alla dirigenza londinese, ma la trattativa non sarebbe affatto facile: la dirigenza giallorossa, infatti, sarebbe riluttante a separarsi da un giocatore pagato circa 40 milioni di euro un anno fa e che ha già segnato 23 gol comprese tutte le competizioni.

L'offerta del Manchester

I Red Devils sarebbero disposti a mandare a Londra l'attaccante francese Anthony Martial, che in questo momento è in prestito secco al Siviglia e che non vuole tornare allo United. Il capitano inglese è da tempo sul taccuino della dirigenza del Manchester, che sarebbe pronta a mettere sul piatto un pacchetto di 100 milioni di sterline (cifra in cui sarebbe conmpreso anche il cartellino di Martial), circa 118 milioni di euro, per convincerlo a lasciare la capitale della Gran Bretagna. Lo United, tra l'altro, necessiterebbe di una punta per la prossima stagione visto che Cavani non rinnoverà e Rashford probabilmente lascerà. Rimarrebbe solo Cristiano Ronaldo, ma anche il suo futuro sarebbe tutto da decifrare.