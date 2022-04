"Offerta paurosa del Psg a Mbappé: 230 milioni di euro in due anni!"

Il futuro di Mbappé è diviso tra Psg e Real Madrid, anche se Jerome Rothen, ex centrocampista, giura che ci sia un terzo club in corsa per il francese. In ogni caso, nelle intenzioni del Paris Saint-Germain c'è la volontà di far fuori la concorrenza una volta per tutte con una offerta al giocatore irrinunciabile e davvero spaventosa, che lo convincerebbe a rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno prossimo.