"Mbappé, non solo Psg e Real: spunta un terzo club in corsa"

PARIGI - È sempre più vicino il giorno della scadenza di contratto per Kylian Mbappé (il prossimo 30 giugno) con l'attaccante chiamato a scegliere tra la permanenza al Psg , che gli ha anche offerto la fascia da capitano per convincerlo a restare, o un possibile trasferimento al Real Madrid . Sembra però essere spuntato un nuovo club interessato alla stella francese, che si è inserito nella corsa tra i parigini e i Blancos. Ne ha parlato Jerome Rothen , ex centrocampista del Psg e della Francia.

"Non solo Psg e Real: un nuovo club per Mbappé"

L'ex centrocampista ha parlato di un nuovo club in corsa nel suo show su RMC Rothen On Fire: "Secondo le informazioni che mi sono state date, un terzo club è entrato nella corsa per Mbappé e potrebbe anche farlo riflettere. Non conosco l'identità di questo club, ma quel che è certo è che non è Barcellona. I blaugrana sono fuori questione per diversi motivi. In Europa, in questo momento, non ci sono quindicimila club che possono firmare Kylian Mbappé. La partita si gioca tra PSG, Real e forse un altro".