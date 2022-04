Mercato, svelata la lista dei migliori esordienti Under23 in Europa

Il Cies, l'Osservatorio sul calcio, ha pubblicato una lista dei migliori Under23 che quest'anno hanno esordito in uno dei migliori cinque campionati europei. Nell'elenco in questione il migliore italiano è Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, che si trova in 11ª posizione ed è valutato circa 28 milioni di euro. Dietro di lui, per quel che riguarda la Serie A, troviamo il difensore del Bologna Theate, valutato circa 26 milioni e che occupa la 13ª piazza, e l'italo-americano Gianluca Busio del Venezia, che si trova in 19ª posizione ed è valutato circa 20 milioni.