La Juve dei giovani: due bianconeri tra i migliori 50 Under 21 d'Europa

Che l’Italia del calcio non sia un paese per giovani non lo si è purtroppo scoperto adesso che per la prima volta nella propria storia la nazionale azzurra ha fallito per due volte consecutive la qualificazione al Mondiale, una controprestazione figlia anche delle difficoltà del ct di pescare giocatori di prospettiva tra le rose delle big del campionato.

Migliori Under 21 d'Europa: gli italiani sono solo tre Un problema, quello del ridotto materiale umano tra gli under 23, che ben conosce anche il ct dell’Under 21 Paolo Nicolato, uscito di recente allo scoperto sull’argomento, e che si riflette anche nel focus realizzato dall’International Centre for Sports Studies (CIES) sui 50 migliori Under 21 d’Europa. Ebbene, in questa lunga classifica che comprende calciatori nati dopo il 24 marzo 2001 i giocatori della Serie A sono appena tre, il primo dei quali, il talento dell’Empoli Mattia Viti, difensore classe 2002, occupa solo il 26° posto. Dragusin e Rovella, la Juve si coccola i propri giovani talenti Quanto agli altri due giovani gioielli del calcio italiano, secondo lo studio dell’istituto con sede in Svizzera a Neuchatel, in entrambi i casi si tratta di giocatori il cui cartellino è di proprietà della Juventus, Radu Dragusin e Nicolò Rovella. Il difensore rumeno, attualmente in prestito alla Salernitana, occupa il 38° posto, mentre il centrocampista dell’Under 21, ex Genoa, si è piazzato in 47ª posizione.