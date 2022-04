"Il Barcellona smentisce di avere un accordo con Lewandowski"

Ieri il canale polacco "Tvp Sport" aveva detto che il Barcellona aveva raggiunto un accordo con l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Sempre secondo questo canale, il polacco avrebeb firmato un triennale con i blaugrana. Ma secondo Mundo Deportivo, quest'ultimi avrebbero smentito il fatto di avere un accordo con il bomber dei bavaresi. L'ex Borussia Dortmund sarebbe solo un'opzione per l'attacco della prossima stagione in questo momento. Il giocatore piacerebbe molto a Xavi, ma in questo momento la prima scelta per il reparto avanzato sarebbe l'attaccante dei gialloneri Erling Haaland.