"Lewandowski va al Barcellona: l'ha già detto al Bayern Monaco"

Il Barcellona ha individuato il suo prossimo attaccante, vuole solo Lewandowski, che pare abbia già ricevuto la prima offerta dal club blaugrana per la prossima stagione. È il cambio di rotta di Xavi, che tornerebbe a far giocare il Barça con un vero 9 lì davanti. Anche l'emittente polacca "TVPSport" dà per fatto l'accordo tra Lewa e i catalani: il centravanti del Bayern Monaco avrebbe infatti già comunicato all'amministratore delegato Oliver Kahn di voler lasciare i bavaresi alla fine di questo campionato, rifiutando quindi il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023. Strada tracciata e intesa avviata, il Barcellona e Lewandowski sono pronti a dirsi sì.