Tutti pazzi per Frattesi: che dispetti tra Juve e Inter!

INVIATO A REGGIO EMILIA - Il derby d’Italia non sarà solo quello che l’11 maggio all’Olimpico metterà in palio la Coppa Italia. Juventus e Inter continueranno a sfidarsi in estate sul mercato, in particolare sul terreno del Sassuolo. Se i dirigenti bianconeri dopo l’acquisto di Vlahovic hanno messo una pietra sopra l’operazione Scamacca, tra i neroverdi seguono sempre con grande attenzione il centrocampista Frattesi, nel mirino pure di Marotta, Ausilio e Baccin che puntano al doppio colpo: il mediano ex Empoli e Monza insieme all’attaccante della Nazionale.